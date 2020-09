Un concerto di Achille Lauro a Taranto con l’orchestra sinfonica prima dell’album live (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il concerto di Achille Lauro a Taranto apre un nuovo corso della carriera di Lauro De Marinis, che in questi anni ha dimostrato di essere abile a cambiare pelle, passando dal trap duro al pop degli ultimi singoli. L’evento si terrà il 26 settembre prossimo in occasione del MediTa. Achille Lauro sarà accompagnato dall’Orchesta ICO Magna Grecia composta da 40 elementi, diretti dal Maestro Pietro Romano. In passato, l’orchestra aveva suonato per alcuni grandi della musica internazionale, da Dionne Worwick agli Spandau Ballet. Come riporta Rockol, l’evento dal vivo sarà seguito da un album live che conterrà i brani eseguiti con orchestra. L’album arriverà dopo il reboot di 1969, nel ... Leggi su optimagazine

L'anteprima del progetto, al quale Lauro sta lavorando da tempo, è in programma a fine mese a Taranto. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova mossa. Trasformista per vocazione, verrebbe da dire "r ...

