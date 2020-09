Samsung e SK Hynix non potranno più vendere a Huawei per ban USA (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le cose continuano a farsi difficile per Huawei: il ban USA si fa sempre più stringente, generando effetti a catena di portate importanti. Stando a quanto riferito da ‘theverge.com‘, tra le aziende che non potranno più vendere componenti al produttore cinese figurano adesso anche Samsung e SK Hynix. Da martedì 15 settembre, difatti, diventeranno effettive misure ancora più estreme volte a limitare ulteriormente le manovre d’azione dell’azienda di Shenzhen: il discorso adesso coinvolge le società non americane, che tuttavia adoperano tecnologie a stelle e strisce, di fare affari con Huawei senza un’esplicita autorizzazione da parte del governo USA. Un isolamento forzato quello che si sta stringendo intorno all’OEM ... Leggi su optimagazine

