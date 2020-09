Psg, Leonardo vuole El Shaarawy: avviati i contatti (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'ex Milan Stephan El Shaarawy ceduto per 16 milioni di euro dall'AS Roma allo Shanghai Shenhua la scorsa estate, potrebbe tornare in Europa. L'attaccante italo-egiziano è già annoiato della Super League cinese (16 partite, 1 gol, 2 assist) e vuole tornare a giocare in un campionato più importante. In Italia viene accostato al Bologna ma in queste ore si è fatto sotto il Psg. In Ligue 1 l'ex Genoa ha già giocato esattamente con l'AS Monaco all'inizio della stagione 2015/2016. Secondo le informazioni avute da Téléfoot , il Paris Saint-Germain sarebbe entrato in contatto con l'entourage di Stephan El Shaarawy, con Leonardo che ha già avviato i contatti. In Francia sostengono che anche Juventus, Roma e Atlético de ... Leggi su itasportpress

