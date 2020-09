Omicidio di Willy, arresti confermati. Oggi l’autopsia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il gip ha convalidato questa mattina l’arresto dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pinciarelli. Restano a Rebibbia tre degli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato fino a togliergli la vita, domenica notte a Colleferro. Ad ottenere la detenzione domiciliare è stato Belleggia che nell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy. Leggi su vanityfair

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - valigiablu : Willy Monteiro Duarte e la terribile normalità di una morte | @matteoplatone - VStefutti : @GianricoCarof #Colleferro #Willy leggere gente che discetta senza alcuna cognizione di #dolo #omicidio volontario… - rumorementale : Pur di non ammettere il problema, pur di non ammettere che l'omicidio di Willy ha una connotazione razzista si dà l… -