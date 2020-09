Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Myriam Catania è pronta a sbarcare nella Casa più spiata d’Italia. Il 14 settembre, data di inizio del Grande Fratello Vip 5, si avvicina. L’attrice, 40 anni, in passato aveva dichiarato che mai avrebbe partecipato al reality. Signorini e il suo gruppo di lavoro le hanno fatto cambiare idea. L’interprete, come è noto, ha vissuto … L'articolo Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP DONNE Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe Stefania Orlando Adua Del Vesco Patrizia De Blanc… - KZeneise : #merdaset ecco il peggio dell'ITALIA... - Waffel44 : Stiamo tutti un po' troppo sottovalutando Myriam Catania, aka figlia della Izzo, al Gfvip. - Methamorphose30 : RT @eliscrivecose: Io da Myriam Catania voglio il merdone a Luc4 4rg3nt3r0, voglio sapere tutto - flamanc24 : RT @eliscrivecose: Io da Myriam Catania voglio il merdone a Luc4 4rg3nt3r0, voglio sapere tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Myriam Catania Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici” Gossip e Tv Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici”

Myriam Catania è pronta a sbarcare nella Casa più spiata d’Italia. Il 14 settembre, data di inizio del Grande Fratello Vip 5, si avvicina. L’attrice, 40 anni, in passato aveva dichiarato che mai avreb ...

Grande Fratello Vip, ecco il cast ufficiale: il concorrente che nessuno si aspettava

Grande Fratello Vip, presentato il cast ufficiale del reality: alcuni nomi noti e tante sorprese inaspettate; ecco i nuovi concorrenti. Il Grande Fratello Vip si avvicina e finalmente è chiaro quale s ...

Myriam Catania è pronta a sbarcare nella Casa più spiata d’Italia. Il 14 settembre, data di inizio del Grande Fratello Vip 5, si avvicina. L’attrice, 40 anni, in passato aveva dichiarato che mai avreb ...Grande Fratello Vip, presentato il cast ufficiale del reality: alcuni nomi noti e tante sorprese inaspettate; ecco i nuovi concorrenti. Il Grande Fratello Vip si avvicina e finalmente è chiaro quale s ...