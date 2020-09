Llobeti Cup di Fortnite pronta al via, i dettagli e come partecipare (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Llobeti Cup di Fortnite è pronta, nel corso dei prossimi giorni, a ravvivare la scena competitiva del gioco di Epic Games. Il Battle Royale non è di certo nuovo a eventi del genere, che attirano ovviamente un grandissimo numero di utenti. Un ulteriore sprone a dare il meglio di sé, al fine di conquistare i posti di vertice della classifica ad hoc. A caccia della gloria personale e, chiaramente, anche dei premi messi in palio dall’editore. La Llobeti Cup di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 12 settembre a partire dalle 16.00 sarà un evento diviso in tre parti. La prima andrà per l’appunto dall’orario appena segnalato fino alle 19.00, la seconda vedrà il via un’ora dopo, dalle 20.00 alle 23.00, mentre la terza (e ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Llobeti Cup Llobeti Cup di Fortnite pronta al via, i dettagli e come partecipare OptiMagazine