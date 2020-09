L’Isola dei Famosi si fa, ecco quando va in onda su Canale 5 senza Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta partire nel 2020 con la nuova edizione, ma purtroppo non è stato così. Purtroppo, per cause che nessuno avrebbe mai potuto immaginare o prevedere, è stata spostata a data da destinarsi. A causa del Coronavirus, infatti, il programma di Canale 5 non si è potuto fare, proprio perché la pandemia ha messo in difficoltà tutto il mondo e i viaggi, per lungo tempo sono stati proibiti, così da limitare il contagio. Ora, invece, grazie a una riapertura delle frontiere e a tutte le precauzione adottate nel corso dei mesi, possiamo dire che il reality show si fa. Ad annunciarlo è stato proprio Mediaset durante la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2020-2021. Ancora non abbiamo una data precisa per la partenza, ma possiamo aspettarcela in qualsiasi ... Leggi su tutto.tv

