Like al post contro Sylvestre, perquisito consigliere leghista (Di mercoledì 9 settembre 2020) Federico Garau Il consigliere comunale della Lega a Ferrara è ora al centro di un'inchiesta per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa Aveva messo un "mi piace" ad un post su Facebook contro il cantante statunitense Sergio Sylvestre, ormai divenuto noto per aver mal eseguito l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus (17 giugno), e per questa ragione il consigliere comunale della Lega a Ferrara Luca Caprini ha subito una perquisizione oggi dalla Digos, intervenuta a seguito di un'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Andrea Maggioni. nodo 1872024 Tutto ha avuto inizio proprio dal post dell'imprenditore Marco Faccini, che sui social si lamentava dell'esecuzione di ... Leggi su ilgiornale

