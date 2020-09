L’assessora leghista di Como che toglie e getta via la coperta di un clochard (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tra le deleghe che il sindaco di Como Mario Landriscina le ha assegnato, nominandola nella sua giunta di centrodestra che amministra Como dal 2017, c’è quella alla solidarietà. Ma per Angela Corengia, assessora in quota leghista del comune lariano dal 2018, a quanto pare, la parola solidarietà è solo un fastidioso orpello, lei preferisce nettamente l’incarico al “decoro sociale”. L’assessora leghista di Como che toglie e getta via la coperta di un clochard Decoro sociale che, passa, come è successo e come è stato denunciato e documentato con un video dai ragazzi di un’associazione di “Cominciamo da Como”, per ... Leggi su nextquotidiano

