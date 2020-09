I gemelli di Monaco, Gabriella e Jacques, tornano a scuola (e sono molto contenti) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Back to school anche per Gabriella e Jacques di Monaco. Il principe ereditario e la sorella, 5 anni compiuti lo scorso dicembre, figli di Alberto II e di Charlene, hanno fatto rientro sui banchi il 9 settembre 2020. Anche per i principini gli ultimi mesi di lezioni erano stati online, a distanza, a causa dell’emergenza coronavirus. I bambini e mamma Charlene la scorsa primavera si erano trasferiti da Montecarlo a Roc Agel, la tenuta che Ranieri III aveva acquistato poco fuori Montecarlo come dono per la moglie Grace Kelly e che oggi è la casa di vacanza del figlio. Il principe Alberto, risultato positivo al Coronavirus lo scorso marzo, era rimasto invece in isolamento a Palazzo Reale. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : gemelli Monaco Charlene di Monaco e il difficile inizio a corte: “È pieno di vipere” DiLei Charlène di Monaco (wow) cambia radicalmente look e sfoggia la frangetta rock che non ti aspetti

Dopo le vacanze in Corsica in compagnia del marito Alberto (con il quale ha dato poco celebrato i 10 anni dal fidanzamento) e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella di 5 anni (protagonisti dello scatt ...

Charlene di Monaco e il difficile inizio a corte: “È pieno di vipere”

Sono anni che Charlene di Monaco non abbandona quel suo sorriso enigmatico: la Principessa ha sempre dato l’impressione che il suo ruolo istituzionale non le calzasse a pennello, tanto meno che ne fos ...

Dopo le vacanze in Corsica in compagnia del marito Alberto (con il quale ha dato poco celebrato i 10 anni dal fidanzamento) e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella di 5 anni (protagonisti dello scatt ...Sono anni che Charlene di Monaco non abbandona quel suo sorriso enigmatico: la Principessa ha sempre dato l’impressione che il suo ruolo istituzionale non le calzasse a pennello, tanto meno che ne fos ...