‘Gf Vip 5’, Denis Dosio è carico: “Entro nella Casa da single in cerca. Nessuna coetanea? Non importa, se dovessi rimanere tre mesi…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Partirà lunedì 14 settembre la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il cast è stato ormai definito ed è prontissimo per iniziare questa nuova avventura il giovanissimo youtuber Denis Dosio. Intervistato dal settimanale Chi, il 19enne si è mostrato estremamente entusiasta per l’opportunità che gli è stata concessa. Per iniziare, Denis si è presentato al pubblico: Ho 19 anni, sono italo-brasiliano e vivo a Forlì. Mio padre è metà brasiliano e metà etiope e fa il camionista, mia mamma si occupa di me e dei miei due fratelli più grandi. Sono una persona solare e determinata e quando mi pongo l’obiettivo non ascolto i giudizi degli altri. Dosio sogna una carriera nel mondo dello spettacolo e alle pagine del ... Leggi su isaechia

