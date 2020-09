Evan bimbo morto a Modica: indagato anche il padre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il piccolo Evan, poco più di un anno, moriva lo scorso 17 agosto presso l’ospedale di Modica. Il bambino era stato portato lì in condizioni disperate, il corpicino martoriato da una violenza indicibile, come confermerà l’autopsia. Nel giro di pochi giorni gli inquirenti dispongono l’arresto della madre, Letizia Spatola, e del convivente Salvatore Bianco che non è il padre del bambino. Evan è morto a causa dei numerosi maltrattamenti subiti. A quasi un mese di distanza spunta il nome del padre del bambino, Stefano Lo Piccolo, nel registro degli indagati. indagato il papà di Evan La decisione della Procura arriva a seguito di nuove testimonianze acquisite, secondo le quali ... Leggi su thesocialpost

NewSicilia : Il padre del piccolo #Evan, bimbo di 21 mesi di #Rosolini morto il 17 agosto prima di arrivare all’ospedale di… - GDS_it : #Omicidio #Evan, anche il padre del bimbo indagato per maltrattamenti - graziellaciccon : RT @kvittoriak: La storia di questo piccolo allontanato dallo zio con cui viveva sereno. E il piccolo Evan lasciato invece con 2 orchi che… - lumeeleonora : RT @kvittoriak: La storia di questo piccolo allontanato dallo zio con cui viveva sereno. E il piccolo Evan lasciato invece con 2 orchi che… - kvittoriak : La storia di questo piccolo allontanato dallo zio con cui viveva sereno. E il piccolo Evan lasciato invece con 2 or… -