Era Andie McPhee in Dawson's Creek: oggi a 50 anni è pazzesca [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Impossibile dimenticarla: la dolce e sensibilissima Andie McPhee di Dawson's Creek. Interpretata dall'attrice Meredith Monroe, cosa fa e come è diventata a distanza di moltissimi anni? Dopo la fortunata serie andata in onda dal 1998 al 2003, Meredith è apparsa come guest star in diversi telefilm. The Closer, Hawaii Five 0, Hart of Dixie, CSI: NY, Drop Dead Diva e NCIS: Los Angeles. Nata a Houston nel 1969, Meredith Monroe è ricordata da tutti gli amanti di Dawson's Creek, telefilm cult degli anni Novanta/Duemila in cui interpretava Andie McPhee, sorella di Jack e grande (ma tormentato) amore di Pacey Witter. Andie sarebbe dovuta apparire nell'episodio ...

Una fiaba pop in piena regola con una protagonista adorabile che ha il volto di Molly Ringwald: ecco perché dovete rivedere Bella in rosa diretto Howard Deutch e scritto da John Hughes.

La serie è prodotta, tra gli altri, da John Wells e dalla LuckyChap di Margot Robbie. Netflix ha ordinato Maid, dramedy in cui sarà Margaret Qualley a ricoprire il ruolo da protagonista. La serie è sc ...

