“È finita…”. Alessia Marcuzzi, una decisione forte ma convinta. E non torna indietro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mentre si rilassa durante gli ultimi giorni di vacanza in montagna con il marito Paolo Calabrese, la figlia Mia e e gli amici di sempre, Alessia Marcuzzi si prepara agli impegni televisivi di prima serata. La conduttrice presenterà “Temptation Island” su Canale 5 (la prima puntata andrà in onda mercoledì 16 settembre) e poi dal 6 ottobre, ogni martedì su Italia 1 con Nicola Savino, sarà al timone de “Le iene show”. “Non riuscirei a pensare a un “ritiro spirituale” per concentrarmi, da sola, senza i miei cari. Ma stare qui in Alta Badia, a San Cassiano (in provincia di Bolzano, ndr), un piccolo paese dove torno spesso e ormai conosco tutti, mi dà la serenità e la carica giusta” racconta la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.



