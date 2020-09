Choc in Utah, polizia spara a un ragazzino autistico che aveva una crisi: grave 13enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ancora polemiche e nuova ondata di indignazione per l’episodio accaduto a Salt Lake City. Era stata la madre a chiamare la centrale operativa della polizia e a chiedere aiuto per il figlio. Il ragazzo colpito a una spalla, al ventre e alle caviglie Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Choc Utah Ragazzino autistico ha una crisi: gli agenti gli sparano. Choc negli Usa L'Unione Sarda.it SALT LAKE CITY

Ancora polemiche negli Stati Uniti per i metodi violenti impiegati dalla polizia. Questa volta un caso choc arriva da Salt Lake City nello Utah. Una donna ha chiamato la polizia perché suo figlio auti ...

