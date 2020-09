Call of Duty Black Ops Cold War: dimensioni enormi confermate! (Di mercoledì 9 settembre 2020) La pagina sullo store di Xbox dedicata a Call of Duty: Black Ops Cold War avrebbe rivelato le dimensioni approssimative del gioco. Il gioco a quanto pare occuperà un totale di 100,04 GB e sarà ottimizzato per Xbox One X che fornisce una risoluzione 4k con supporto HDR.Il gioco avrà una modalità multiplayer per un massimo di quaranta giocatori online con supporto cross-play (questa sera alle 19 avremo la possibilità di dare uno sguardo più approfondito al multiplayer). C'è anche un'opzione cross-gen oltre alle versioni standalone per piattaforme Xbox One o Xbox Series X e S.Cold War è un sequel diretto del titolo originale: sarete in grado di immergervi nella battaglia geopolitica dei primi anni '80 anche in modalità single ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Svelate le dimensioni di #CallOfDutyBlackOpsColdWar su Xbox One. - Giancarlo9595 : RT @CallofDutyIT: Questa è la nuova generazione del multigiocatore di Black Ops. #BlackOpsColdWar Prenota ora Call of Duty®: Black Ops Col… - Giancarlo9595 : RT @CallofDutyIT: Benvenuto sul filo del rasoio. Preparati per Call of Duty®: #BlackOpsColdWar. In arrivo il 13 novembre. - zazoomblog : Call of Duty Black Ops Cold War e il multiplayer: addio agli specialisti nuova modalità a 40 giocatori e altri dett… - coditalianews : ?? BREAKING NEWS ?? ????? ??? ???? ??? ???: Primo teaser trailer ufficiale della modalitá #Zombies di Call of Duty… -