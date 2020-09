Bassetti punge i No Vax: "Lo stop? Duro colpo per loro" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rosa Scognamiglio L'infettivologo Matteo Bassetti ha commentato la notizia dello stop sulla sperimentazione del vaccino: "Vuol dire che i controlli sono seri'' Fa rumore la notizia della battuta di arresto per la sperimentazione sul vaccino opzionato dall'Italia e le cui dosi avrebbero dovuto essere disponibili entro la fine del 2020. Ma, come spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere. "La sospensione indica che i controlli sono seri", dice l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. Dopo la comunicazione sulla sospensione dei test clinici da parte del gruppo farmaceutico Astrazeneca si è abbatuta un'autentica bufera mediatiaca sul ministro della Salute Roberto Speranza, finito nel mirino di alcuni virologi del panorama emergenziale italiano. Altri, invece, si sono limitati a ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti punge "Il Coronavirus è sparito”. Bassetti e Pregliasco danno ragione a Zangrillo Il Tempo