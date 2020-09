Atalanta, ecco chi è Piccini. L’incognita infortuni, ma i dati raccontano un esterno capace di difendere e (molto) attaccare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tramontata definitivamente la pista Karsdorp, l’Atalanta ha individuato in Cristiano Piccini il profilo adatto per la corsia di destra. Per il giocatore toscano un contratto che prevede il prestito con il diritto di riscatto per i nerazzurri. Nato a Pontedera ... Leggi su ecodibergamo

MarcoBovicelli : #Atalanta, ecco #Romero: stamattina il prolungamento di contratto con la #Juventus (fino al 2025), pochi minuti fa… - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Atalanta, ecco #Piccini nuovo colpo per #Gasperini - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Atalanta, ecco #Piccini nuovo colpo per #Gasperini - Gazzetta_it : #Calciomercato #Atalanta, ecco #Piccini nuovo colpo per #Gasperini - ceco_hopeful : @geomcalboni2 @Atalanta_BC @UEFA Ecco un altro scemo che parla per dare aria alla bocca. Pirla -