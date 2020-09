Android 11 ha la sua statua ma è in Realtà Aumentata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ieri il team di Google ha rilasciato la versione finale di Android 11 e, come da tradizione, è arrivata anche una statua ad essa dedicata L'articolo Android 11 ha la sua statua ma è in Realtà Aumentata proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Android 11 ha la sua statua ma è in Realtà Aumentata - CeotechI : RT @CeotechI: TCL annuncia la sua linea 2020 di tablet a marchio Alcatel... - #alcatel #samsung #iphone #xiaomi #huawei #lg #motorola #noki… - pedroelrey : Google presenta una funzione per la sua app Google Phone chiamata 'verified calls' che consente alle aziende di mos… - romvantic : RT @maciaogente: potete dire quello che volete questa emoji ?? é piú bella da android, guardatela in auella sua pozzetta di lacrime che sta… - maciaogente : potete dire quello che volete questa emoji ?? é piú bella da android, guardatela in auella sua pozzetta di lacrime c… -