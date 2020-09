Agnelli: «Final Eight? Discorso rimandato a dopo il 2024» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andrea Agnelli ha toccato molti temi nella conferenza stampa dell’ECA che si è tenuta nella giornata di ieri. Il presidente dell’associazione – e della Juventus – ha risposto anche a una domanda sul futuro della Champions League. In particolare, sulla possibilità di mantenere la Final Eight ha detto: «Le competizioni del 2021-2024 sono già state … L'articolo Agnelli: «Final Eight? Discorso rimandato a dopo il 2024» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

