Aggredito dalla moglie con l’acido, 52enne muore dopo un mese di agonia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un uomo di 52 anni di Brindisi, al quale la moglie aveva lanciato l’acido addosso il 3 agosto, è morto a causa delle gravi ferite riportate. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Perrino’ con ustioni sull′80% del corpo.Il fatto è avvenuto nel rione Commenda, mentre i due erano in auto insieme. dopo essere stato colpito dall’acido l’uomo è riuscito ad uscire fuori dall’abitacolo e a chiedere aiuto ai passanti. Così è stato trasportato nella struttura ospedaliera, dove poi è deceduto. La moglie invece è stata immediatamente arrestata dalla Polizia.Il liquido che gli è stato lanciato addosso era acido muriatico, solitamente utilizzato per disostruire le tubature. Leggi su huffingtonpost

