Udinese, dopo 10 anni torna Forestieri: era svincolato (Di martedì 8 settembre 2020) UDINE - Fernando Forestieri riabbraccia l' Udinese dopo una parentesi lunghissima, durata dieci anni: nel 2010-11 "El Topa" fu acquistato dai friulani, dove però non trovò mai spazio. Ora che ha trent'... Leggi su corrieredellosport

