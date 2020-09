Traffico Roma del 08-09-2020 ore 13:30 (Di martedì 8 settembre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code a tratti sulla via Cassia fino a via di Grottarossa a partire rispettivamente dal raccordo verso il centro da via al sesto miglio verso al raccordo alla Trionfale rallentamenti per lavori su via della Pineta Sacchetti 3 via Francesco Marconi e Largo Agostino Gemelli verso la via Trionfale lievi rallentamenti sul percorso Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio alla bivio per la tangenziale verso il centro sulla stessa tangenziale altri rallentamenti verso San Giovanni dalla via Tiburtina lampade ingresso per la Roma L’Aquila e poi da via Prenestina a viale Castrense a San Giovanni rallentamenti su via Cerveteri da piazza Tarquinia sino a Piazza dei Re di Roma in quest’ultima ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Napalm Death tour 2020. Due date a dicembre per i padri del grind

I Napalm Death saranno in Italia a dicembre per due date: il 3 dicembre allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (Milano) e il 4 dicembre al Traffic Club di Roma. La leggendaria band grindcore/death ...

Estate con partenze intelligenti, meno traffico e vittime

ROMA, 08 SET - Nell'estate del Covid si registra un consolidamento della variazione delle abitudini di viaggio degli italiani, con una maggiore propensione a pianificare gli spostamenti in maniera più ...

