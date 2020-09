Telese, Caporaso: “Le nostre proposte per una città efficiente” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa di Giovanni Caporaso, candidato sindaco nella città di Telese Terme. “Altro elemento portante del nostro programma riguarda l’efficientamento della macchina amministrativa, attraverso una rapida e radicale riorganizzazione. Individueremo celermente i livelli dei servizi al cittadino, mediante un’adeguata valutazione del personale e dei responsabili di area, nonché una attenta analisi della pianta organica in funzione degli effettivi carichi di lavoro. Vogliamo semplificare l’accesso ai servizi per i telesini, ribadendo la centralità dei servizi alla persona, a cominciare dalla semplificazione nella comunicazione al cittadino. Abbiamo, inoltre, intenzione di dare vita a uno specifico progetto operativo sulla semplificazione e ... Leggi su anteprima24

