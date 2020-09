'Si sono arrampicati dai tubi del gas', tornano in azione i 'topi d'appartamento' (Di martedì 8 settembre 2020) Con il lockdown ormai abbondantemente alle spalle, è ripartita l'attività dei 'topi d'appartamento', almeno a giudicare dalle segnalazioni apparse sul gruppo Facebook 'Cesena Sicura'. Un utente ... Leggi su cesenatoday

Roberto77373989 : @QRepubblica Lorenzini gli specchi sono scivolosi e pieni di olio non ci riesci ad arrampicati...poi da te lascia s… - Karm3nB : RT @RepubblicaTv: Migranti in rivolta a Siculiana, Agrigento: sul posto le forze dell'ordine: E' in corso a Siculiana la rivolta dei migran… - snowleonard68 : RT @autocostruttore: Protesta sul tetto di Villa Sikania, una ventina di tunisini si sono arrampicati sul tetto del centro d’accoglienza Vi… - erasmodapisa1 : RT @autocostruttore: Protesta sul tetto di Villa Sikania, una ventina di tunisini si sono arrampicati sul tetto del centro d’accoglienza Vi… - marcodelucact60 : RT @autocostruttore: Protesta sul tetto di Villa Sikania, una ventina di tunisini si sono arrampicati sul tetto del centro d’accoglienza Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : sono arrampicati "Si sono arrampicati dai tubi del gas", tornano in azione i 'topi d'appartamento' CesenaToday Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e il quadretto di famiglia perfetta

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e i loro figli stanno hanno trascorso il Labor Day insieme tra partite di baseball e momenti di relax. A provarlo è JLo, che tramite i suoi canali social condivide due i ...

Siculiana, migranti sui tetti in segno di protesta: "Vogliamo andare via"

Protestato i migranti ospiti al centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, in provincia di Agrigento. Vogliono andare via, vogliono essere trasferiti. I migranti ospiti stanno manifestando il l ...

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e i loro figli stanno hanno trascorso il Labor Day insieme tra partite di baseball e momenti di relax. A provarlo è JLo, che tramite i suoi canali social condivide due i ...Protestato i migranti ospiti al centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, in provincia di Agrigento. Vogliono andare via, vogliono essere trasferiti. I migranti ospiti stanno manifestando il l ...