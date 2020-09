Sale il numero dei contagiati: 1.370, ma aumentano anche i tamponi. Dieci i morti (Di martedì 8 settembre 2020) Sono 1.370 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.108 (differenza rispetto al giorno precedente +262). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 280.153. Lo rileva il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 10 decessi, il numero delle vittime Sale quindi a 35.563. Il totale degli attualmente positivi è di 33.789, di questi 1.760 sono ricoverati con sintomi, 143 sono in terapia intensiva (ieri erano 142, differenza +1) e 31.886 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 92.403 (differenza rispetto a ieri +39.850), per un totale di 9.364.213. La regione col maggior incremento di positivi è la Lombardia con 271 nuovi casi (102.085 casi ... Leggi su iltempo

