Roma, giovane rumeno a torso nudo e tatuato terrorizza un ragazzo con un coltello e lo rapina (Di martedì 8 settembre 2020) Ancora violenza a Roma e provincia. Tre amici stavano chiacchierando tranquillamente per strada, A un tratto un giovane rumeno li ha avvicinati. Era a torso nudo, con un vistoso tatuaggio raffigurante un’immagine religiosa. Ha chiesto una sigaretta al ragazzo individuato come vittima. Subito dopo si sono avvicinati altre due persone – anche loro romene – che erano in compagnia del primo. E si erano messi a parlare tra loro. A questo punto il giovane romeno tatuato ha tirato fuori un coltello e ha rapinato la vittima di circa 60 euro. Poi ha preso la via della fuga. La fuga del giovane rumeno e dei complici Dopo aver avuto la segnalazione, i poliziotti di Anzio-Nettuno ... Leggi su secoloditalia

Tg1Raiofficial : A #Colleferro, vicino a Roma. Tentava di difendere un amico il giovane ucciso a calci e pugni dal branco. Quattro v… - LegaSalvini : ++ LEGA: 'DOLORE PER MORTE WILLY, SI FACCIA GIUSTIZIA' ++ 'L'assassinio del giovane Willy Monteiro Duarte a Collef… - debhLop : RT @crlggg: Giovane ucciso a Colleferro, l'albergo in cui lavorava lancia una raccolta fondi per la famiglia di… - SecolodItalia1 : Roma, giovane rumeno a torso nudo e tatuato terrorizza un ragazzo con un coltello e lo rapina… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: C'è una quinta persona indagata per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso, nella notte tra sabato e dome… -