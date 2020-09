Recovery fund, Conte “Non verrà sprecato un solo euro” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci possiamo ritenere appagati tutti solo quando i soldi verranno spesi, non verrà sprecato un solo euro per il bene del paese. E' un compito che ci impegna particolarmente”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità a Modena. “Noi vogliamo che sia un piano nazionale, robusto, forte e vigoroso. Dobbiamo evitare la parcellizzazione, i mille rivoli. Nessun progetto deve essere fine a se stesso, non siamo qui per acContentare qualche lobby ma per acContentare tutti i cittadini”, ha aggiunto. “I tempi non li decidiamo noi ma la Commissione europea che ha detto che daranno più tempo, questo riguarda tutti i 27. Vorrei tranquillizzare da un altro lato, sono delle mere linee ... Leggi su liberoquotidiano

