Polignano a Mare, Covid in azienda di ortofrutta. "Positivo un tampone su due" (Di martedì 8 settembre 2020) Allarme per un focolaio a Polignano a Mare , meta turstica fra le più rinomate della Puglia . In un' azienda ortofrutticola , il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 contagi da ... Leggi su quotidiano

RaiNews : In un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 c… - rtl1025 : ?? In un'azienda ortofrutticola di #Polignano a Mare, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 7… - repubblica : Coronavirus, focolai a Polignano a mare: 78 contagi in azienda, Comune chiuso per dipendente positivo - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: In un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 contagi da C… - worldnews911 : Covid, Polignano a Mare: focolaio in azienda ortofrutticola, 78 dipendenti contagiati. Il sindaco: «Situazione deli… -