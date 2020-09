Nanomateriali, studio del Cnr di Napoli: Non causano danni gravi all’organismo (Di martedì 8 settembre 2020) Uno studio coordinato dal Cnr, con l’Istituto di biochimica e biologia cellulare (Ibbc) di Napoli e l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (Irib) di Palermo, pubblicato su Small, ha indagato i rapporti tra nanoparticelle e sistema immunitario di diversi esseri viventi, scoprendo reazioni simili e assenza di effetti patologici irreversibili. Un riscontro che ne incoraggia l’uso in medicina. La ricerca e’ frutto di una collaborazione internazionale finanziata dal programma Marie Sklodowska-Curie di Horizon 2020. I Nanomateriali sono sostanze di dimensione infinitamente piccola con caratteristiche peculiari tali da consentirne una vasta gamma di applicazioni nell’ambito della biomedicina, dell’energia, dell’ambiente e dell’alimentazione. Se il loro uso da un lato fa parte ... Leggi su ildenaro

insalutenews : I nanomateriali non causano danni irreversibili o reazioni immunitarie patologiche. Studio Cnr -… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanomateriali studio Nanomateriali, studio del Cnr di Napoli: Non causano danni gravi all'organismo Il Denaro Nanomateriali, studio del Cnr di Napoli: Non causano danni gravi all’organismo

Nel tardo pomeriggio di ieri, il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, accompagnata dal consigliere delegato per l'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ...

Nanomateriali? Non causano danni gravi agli organismi

Uno studio coordinato dal Cnr, con l’Istituto di biochimica e biologia cellulare (Ibbc) di Napoli e l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (Irib) di Palermo, pubblicato su Small, ha indag ...

Nel tardo pomeriggio di ieri, il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, accompagnata dal consigliere delegato per l'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ...Uno studio coordinato dal Cnr, con l’Istituto di biochimica e biologia cellulare (Ibbc) di Napoli e l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (Irib) di Palermo, pubblicato su Small, ha indag ...