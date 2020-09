Migranti, scoperta banda di trafficanti di uomini a Palermo: cellule a Milano e Udine (Di martedì 8 settembre 2020) PALERMO – Un fermo nei confronti di 14 cittadini stranieri è stato emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo su una associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra le accuse anche l’esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria tramite il cosiddetto metodo ‘hawala’, utilizzato principalmente per il pagamento dei viaggi dei migranti o del prezzo della loro liberazione dalle ‘safe house’ in territorio libico. “Condotte criminali – spiegano gli inquirenti – aggravate dall’aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato”. L’indagine, denominata ‘Glauco 4′-Hawalanef’, è stata svolta dalla squadra mobile di Palermo e dal Servizio centrale operativo con il coordinamento del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dell’aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Giorgia Righi. Il sodalizio criminale poteva contare su cellule operanti in Africa, in diverse aree d’Italia e in altri paesi europei. Leggi su dire

