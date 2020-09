Libano: Conte, ‘ora rimboccarsi le maniche e guardare avanti’ (Di martedì 8 settembre 2020) Beirut, 8 set. (Adnkronos) – “Questo è il momento di rimboccarsi le maniche e guardare avanti nonostante la tragedia e la forte sofferenza. Per fare questo, bisogna ricostruire la fiducia dei cittadini tra di loro e verso le istituzioni. E’ tempo di scrivere una nuova pagina per il Libano”. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte subito dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun. “Il Libano ha diritto a un futuro di pace e prosperità – ha proseguito Conte – ma ha anche il dovere di costruire al più presto questo percorso. Il Libano può contare sull’Italia e sul ruolo che svolgerà in Ue e nel Contesto ... Leggi su calcioweb.eu

