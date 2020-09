Le 3 stagioni di Fargo su Prime Video dal 9 settembre, nuovo gioiellino per lo streaming di Amazon (Di martedì 8 settembre 2020) In un’estate insolitamente lenta e avara di grandi novità, la riscoperta dei cult della tv è la più entusiasmante fra le alternative possibili. Dopo Mad Men, The Handmaid’s Tale e The Americans – rinviata a ottobre a causa di problemi tecnici –, per Amazon è ora di proporre le tre stagioni di Fargo, su Prime Video dal 9 settembre. La black comedy antologica creata da Noah Hawley e ispirata all’omonimo film dei fratelli Cohen è andata in onda su FX fra il 2014 e il 2017, e dopo l’arrivo su varie piattaforme streaming si svela ora agli abbonati di Prime Video. La prima stagione è ambientata nel gennaio del 2006 e segue l’arrivo del violento criminale ... Leggi su optimagazine

