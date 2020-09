Ladro ‘in trasferta’ da Cisterna a Lecce: individuato e arrestato 20enne (Di martedì 8 settembre 2020) Questa mattina i Carabinieri di Borgo Podgora hanno tratto agli arresti domiciliari un 20enne di Cisterna di Latina con l’accusa di tentato furto in un’abitazione. I fatti risalirebbero al 4 luglio quando l 20enne, insieme ad un complice ancora non identificato, avrebbe fatto irruzione in un’abitazione nel comune di Calimera, in provincia di Lecce. I due ladri, dopo aver forzato con una palanchino in ferro la porta d’ingresso, erano però stati sorpresi dagli inquilini che, gridando, li hanno messi in fuga. Ladro ‘in trasferta’ da Cisterna a Lecce: individuato e arrestato 20enne su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

