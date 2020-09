La Francia riduce la quarantena a 7 giorni: “Contagiosità cala rapidamente” (Di martedì 8 settembre 2020) Parigi, 8 set – La Francia riduce la quarantena in caso di contagio da coronavirus da 14 a 7 giorni. A dare il via libera alla versione ridotta dell’isolamento per chi risulta positivo è il Consiglio scientifico nazionale, come annunciato oggi dal ministro della Salute Olivier Véran ai microfoni dell’emittente radiofonica France Inter. La decisione verrà adottata in modo formale in occasione del “Consiglio Difesa di venerdì“, spiega il ministro, il che “ci darà un po’ di tempo per consultare altri esperti sull’attuazione della misura“, sottolinea Véran. “La contagiosità si riduce rapidamente. Meno giorni di isolamento, maggior rispetto del provvedimento” Sono ... Leggi su ilprimatonazionale

