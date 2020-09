Inter, ufficiale l’acquisto di Aleksandar Kolarov (Di martedì 8 settembre 2020) L’Inter ha comunicato di aver acquistato Aleksander Kolarov: il suo passaggio ai nerazzurri, dunque, è ufficiale. Di seguito la nota pubblicata sul sito del club. Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Per quanto riguarda le cifre: ai giallorossi, con cui il giocatore aveva un accordo fino al 2021, andranno un milione e 500mila euro di bonus. Per il giocatore, invece, un contratto di un anno con opzione per il secondo a 3,5 milioni di euro a stagione. L'articolo Inter, ufficiale l’acquisto di Aleksandar Kolarov ilNapolista. Leggi su ilnapolista

