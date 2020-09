Hong Kong non si arrende (Di martedì 8 settembre 2020) Pechino cerca di cancellare ogni traccia delle proteste passate, mentre molti militanti fuggono per non sparire nel nulla. Qualcuno però continua a manifestare sfidando le autorità cinesi. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong non si arrende - Ilaria Maria Sala Internazionale Escalation Cina-Australia. Pechino "costringe" gli ultimi due giornalisti rimasti, a tornare a casa

SYDNEY - Bill Birtles e Michael Smith sono tornati a casa "profondamente contrariati", costretti al rientro dalle autorità cinesi per il timore di essere arrestati. È di solo una settimana fa, infatti ...

Hong Kong, ecco il delfino bianco: una splendida creatura che rischia di scomparire

Il delfino bianco è una splendida creatura che si può ammirare nelle acque di Hong Kong ma gli attivisti della zona lanciano l’allarme rispetto alla grave diminuzione di avvistamenti.

