Gli atenei italiani non attraggono gli studenti stranieri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono stati 942 mila gli italiani che dal 2008 si sono trasferiti all’estero, 126 mila solo nel 2019, con un’ulteriore crescita, di ben l’8,1%, rispetto all’anno precedente. Da tempo i media non rinunciano a sottolineare questo trend in aumento, quale ennesimo segno di declino del Belpaese. Vi è naturalmente una buona dose di allarmismo sul tema, e ovviamente di retorica sui “cervelli in fuga”, come accade inevitabile in Italia. Spesso si guardano i numeri sbagliati, o comunque, non i più rappresentativi. Non si tratta solo del fatto che in altri Paesi come Francia e Germania coloro che emigrano sono decisamente in numero superiore al nostro Paese, rispettivamente: 287 e 207mila nel 2018, il che dimostra che in tempi di globalizzazione spostarsi dovrebbe essere normale, ma dei numeri di coloro che invece in Italia ci ... Leggi su linkiesta

gpcirronis : Come in decine di altri atenei, anche a Cagliari gli studenti sono tornati a contestare il numero chiuso, mobilitan… - iamanewromantic : @gameofswift Mah... io pensavo che fossero sempre i laureandi a scegliere in tutti gli atenei, in quale città malefica sei capitato?! - thewaterflea : RT @TerreImpervie: Pare che il Consiglio Nazionale delle Università abbia indetto una Giornata di Studi in tutti gli Atenei per la nuova mo… - Elenagrande26 : @sunfIouis @BooBearseyes_ Cioè io avevo letto che gli atenei che si sono affidati a CINECA dovrebbero avercelo ugua… - TerreImpervie : Pare che il Consiglio Nazionale delle Università abbia indetto una Giornata di Studi in tutti gli Atenei per la nuova modella della Gucci. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli atenei Dati sconfortantiGli atenei italiani non attraggono gli studenti stranieri Linkiesta.it Professioni sanitarie, test per 1.700 candidati a Catanzaro

2.9.2020 ), la quale ha dato risposta alla Federazione Italiana Medici Pediatri contraria alla ripresa della medicina scolastica e dichiaratasi disponibile a farne le funzioni. “e” in materia di igien ...

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2020

Si è conclusa una delle prove d'ammissione più attese dalle matricole del prossimo anno accademico, il test Professioni Sanitarie 2020, prova d'accesso per i corsi di laurea triennali in ambito sanita ...

2.9.2020 ), la quale ha dato risposta alla Federazione Italiana Medici Pediatri contraria alla ripresa della medicina scolastica e dichiaratasi disponibile a farne le funzioni. “e” in materia di igien ...Si è conclusa una delle prove d'ammissione più attese dalle matricole del prossimo anno accademico, il test Professioni Sanitarie 2020, prova d'accesso per i corsi di laurea triennali in ambito sanita ...