Emma Marrone attaccata per la foto con “un tale” di colore – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Emma Marrone ha attaccato ferocemente gli utenti di Twitter e ha chiesto giustizia dopo gli attacchi ricevuti per una foto (con Kanye West). Le fake news continuano a essere il grande problema che avvelena i social mondiali, così come le reazioni di coloro che credono a tutto quello che leggono sui social. Nelle ultime ore un ennesimo esempio di … L'articolo Emma Marrone attaccata per la foto con “un tale” di colore – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - unastordita : RT @Una_Gioia_Mai: Emma Marrone insultata perché in una foto è con Kanye West che da molti è stato scambiato per un immigrato. 1) siete raz… - francixxo : RT @Una_Gioia_Mai: Emma Marrone insultata perché in una foto è con Kanye West che da molti è stato scambiato per un immigrato. 1) siete raz… -