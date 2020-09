CorSport: la Nations League è una assoluta follia di Ceferin e della Uefa (Di martedì 8 settembre 2020) Ieri l’Italia ha battuto l’Olanda nel Nations League ma la serata è stata offuscata dal nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo, per il quale si teme una lesione ai legamenti. Oggi Alberto Dalla Palma commenta l’accaduto sul Corriere dello Sport. “La decisione di far disputare la Nations League, nonostante l’anomalia delle date, è stata una assoluta follia del presidente Ceferin e del suo contorno. Champions ed Europa League erano appena finite, i campionati più importanti devono ancora cominciare e dovranno finire molto presto per il recupero degli Europei, e l’Uefa, fregandosene del patrimonio che deve gestire, non ha trovato di meglio che confermare un torneo che già ... Leggi su ilnapolista

Su Corsport: “Juve, avanti Morata", si legge. È corsa a tre nella caccia al centravanti secondo il quotidiano: la Roma attende le mosse di Dzeko, Alvaro chiede a Simeone di partire ma l'Atlético fa mu ...

