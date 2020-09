Concorso MIBACT: 500 posti per custodi, ecco i bandi di selezione (Di martedì 8 settembre 2020) Nel mese di marzo avevamo pubblicato un avviso di un Concorso per 500 posti di Operatore addetto alla vigilanza, custodia e accoglienza da inserire nelle sedi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Riservato agli iscritti al centro per l’impiego, di cui all’art. 16 della legge n.56/1987, i bandi e le relative selezioni, gestite appunto dai CPI, hanno subito dei ritardi a causa della pandemia dovuta al Covid-19. Infatti, solo in questi giorni sono stati pubblicati i bandi e, di conseguenza, i candidati in possesso dei requisiti, possono visitare il sito internet della regione di proprio interesse per reperire tutte le informazioni per partecipare al Concorso. Concorso ... Leggi su notizieora

