Caldoro a De Laurentiis: “Guadagni sulla passione dei tifosi, il Napoli è una cosa seria” (Di martedì 8 settembre 2020) Continua, il botta e risposta tra il candidato alla presidenza della Regione, Stefano Caldoro, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, Caldoro (presidente tra il 2010 e il 2015) si è espresso così. “Caro” ADL, non hai resistito a fare lo “sborone” – come dite voi romani – entrando a gamba tesa nella campagna elettorale. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca: è proprio vero che chi si somiglia si piglia. Io sono il tifoso di sempre (a differenza di voi due), che ama Napoli e il Napoli. Tifo per i colori della mia Città da bambino e vorrei una squadra sempre più forte. So bene che si vince e si perde, ma bisogna sempre giocare ... Leggi su ilnapolista

