Caldo record nella contea di Los Angeles, si allarga il fronte degli incendi (Di martedì 8 settembre 2020) Ancora Caldo estremo in California: le alte temperature continuano ad alimentare gli incendi, ormai ben visibili anche dalle immagini satellitari. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un’altra giornata critica perché una serie di nuovi roghi ha investito case e costretto migliaia di persone a fuggire. Lo scorso fine settimana la contea di Los Angeles ha registrato una temperatura record, che ha messo a dura prova la rete elettrica dello Stato: a Woodland Hills sono stati rilevati 49,5°C. Gli incendi, che divampano dal confine con il Messico alle foreste della Sierra Nevada, hanno generato una cortina di fumo su gran parte dello Stato: il Creek Fire divora ettari di terreno senza controllo nella contea di Fresno, ed avrebbe ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : #Meteo Mondo: un brusco quanto importante cambiamento meteo attende il Nord America! - valnerinalive : RT @3BMeteo: #Meteo Mondo: un brusco quanto importante cambiamento meteo attende il Nord America! - fisco24_info : Giappone: in agosto quasi 200 morti a Tokyo per caldo record: In maggioranza persone anziane e senza impianto clima… - 3BMeteo : #Meteo Mondo: un brusco quanto importante cambiamento meteo attende il Nord America! - zazoomblog : Giappone: in agosto quasi 200 morti a Tokyo per caldo record - #Giappone: #agosto #quasi #morti -