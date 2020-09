Blackpink e Selena Gomez insieme in “Icecream” (Di martedì 8 settembre 2020) Blackpink con Selena Gomez e Ariana Grande: fuori “Icecream”. Il super gruppo è sulle piattaforme anche con un brano di Dua Lipa Le Blackpink tornano a fare rumore con “Icecream”, il singolo che le vede collaborare con Selena Gomez. Il brano, anticipatissimo, è stato scritto dal gruppo con la popstar e con lo speciale contributo di Ariana Grande. La stessa… L'articolo Blackpink e Selena Gomez insieme in “Icecream” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

giancampagna : RT @_blackpinkita: Selena Gomez ha parlato delle @BLACKPINK in un recente video con @NikkieTutorials ?? @selenagomez #BLACKPINK ? #IceCream… - IbelieveinJ_ : Selena Gomez nel 2020 ha: fatto uscire un album, prodotto due film, un cooking show, una linea di cosmetici, una co… - cherisakvraa : RT @_blackpinkita: 'É davvero un sogno (collaborare con le BLACKPINK), sono le più cool'. Nikkie poi le ha chiesto quale consiglio darebbe… - agneenga_ : RT @_blackpinkita: Selena Gomez ha parlato delle @BLACKPINK in un recente video con @NikkieTutorials ?? @selenagomez #BLACKPINK ? #IceCream… - Camilizer120901 : RT @_blackpinkita: Selena Gomez ha parlato delle @BLACKPINK in un recente video con @NikkieTutorials ?? @selenagomez #BLACKPINK ? #IceCream… -

Ultime Notizie dalla rete : Blackpink Selena Blackpink e Selena Gomez: il dietro le quinte del video di "Ice Cream" dimostra quando sono unite anche se a distanza MTV.IT Blackpink: nel nuovo album ci sarebbe anche un featuring con Cardi B

Dopo quelle con Lady Gaga e Selena Gomez, le Blackpink avrebbero messo a segno un'altra collaborazione con una super star della musica statunitense. Il nome in questione sarebbe Cardi B! Ma andiamo pe ...

Blackpink: la tracklist di The Album finisce online, c’è anche Cardi B

A quanto pare, è finita online la tracklist ufficiale di The Album, il primo vero album delle Blackpink. A riportare la notizia è l’aggiornatissimo KoreaBoo, sempre sul pezzo in termini di K-pop inter ...

Dopo quelle con Lady Gaga e Selena Gomez, le Blackpink avrebbero messo a segno un'altra collaborazione con una super star della musica statunitense. Il nome in questione sarebbe Cardi B! Ma andiamo pe ...A quanto pare, è finita online la tracklist ufficiale di The Album, il primo vero album delle Blackpink. A riportare la notizia è l’aggiornatissimo KoreaBoo, sempre sul pezzo in termini di K-pop inter ...