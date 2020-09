Atletica, Tamberi non sorride a Ostrava: lascia la gara a 2.24 (Di martedì 8 settembre 2020) Battuta d’arresto per Gianmarco Tamberi a Ostrava. Il primatista italiano dell’alto supera 2,20 e poi lascia la gara con tre errori a 2,24 in una giornata ventosa.”È un risultato semplicemente imbarazzante”, ha spiegato Tamberi senza nascondere la delusione: “Anche se ci fosse stata la neve non avrebbe giustificato una misura così. Dovrò fare una analisi a fine stagione su cosa non ha funzionato in tutta questa seconda parte di gare. Pensare di star bene e saltare in questo modo è davvero frustrante. Non sono un tipo che va in gara ‘tanto per’, ci metto tutta l’anima in ogni salto, ad ogni gara, e uscire con queste delusioni fa davvero male“. Giornata complicata anche per Stefano Sottile ... Leggi su sportface

