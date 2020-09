Windbound - recensione (Di lunedì 7 settembre 2020) Cosa può esserci di più rilassante d'imbracciare un remo e iniziare a esplorare arcipelaghi sperduti? Chi non è amante dei survival e dei loro similari sicuramente avrebbe molte risposte da sottoporci. Eppure Windbound vuole parlare anche a queste persone, con l'obiettivo di abbracciare anche quei giocatori non proprio avvezzi al genere. Il nuovo gioiellino di 5 Lives Studio si presenta come un chill survival game, con uno spirito che strizza molto l'occhio a qualche piccola (o non proprio) perla del passato. A prima vista c'è sicuramente una reminiscenza di Rime, puzzle adventure game pubblicato nel 2017. Ma analizzandolo e scomponendolo nelle sue più intime parti potremo perfino trovare somiglianze con Abzu o, addirittura con alcuni capitoli della saga The Legend of Zelda. Ma oltre alle somiglianze, cosa resta di questo piccolo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Windbound è un'esperienza extrasensoriale, un'avventura che cattura gli occhi e la mente del giocatore. #recensione - oOShinobi777Oo : Appassionati di #Survival #Sandbox ? Allora #Windbound potrebbe fare al caso vostro: - tech_gamingit : Appassionati di #Survival #Sandbox ? Allora #Windbound potrebbe fare al caso vostro: - AlessandroAlosi : RT @TheGamesMachine: Può ricordare #Zelda o #Rime, ma alla fine #Windbound di #5Lives, quelli del buon strategico simil-Syndicate #Satellit… - ZeldaRetweets : RT @TheGamesMachine: Può ricordare #Zelda o #Rime, ma alla fine #Windbound di #5Lives, quelli del buon strategico simil-Syndicate #Satellit… -

Ultime Notizie dalla rete : Windbound recensione Windbound, la recensione Multiplayer.it Windbound: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito al lancio di svariati Survival Sandbox, tra cui Grounded, Ancestors, Drake Hollow e molti altri. Dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, quest’ogg ...

Windbound, la recensione

Un viaggio nella natura procedurale e nell’animo dell’uomo. Una navigatrice, la sua barca, i suoi timori e le mille insidie della sopravvivenza, alla ricerca delle risposte e della verità sul mondo di ...

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito al lancio di svariati Survival Sandbox, tra cui Grounded, Ancestors, Drake Hollow e molti altri. Dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, quest’ogg ...Un viaggio nella natura procedurale e nell’animo dell’uomo. Una navigatrice, la sua barca, i suoi timori e le mille insidie della sopravvivenza, alla ricerca delle risposte e della verità sul mondo di ...