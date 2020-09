Vittorio Sgarbi Venezia 77, baci e abbracci senza mascherina: Sara Serraiocco sbotta [VIDEO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Vittorio Sgarbi, Venezia 77 fuori controllo: baci e abbracci ovunque, senza mascherina, come se il Coronavirus non ci fosse. Il critico d’arte si è recato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia in «tenuta sutriana», come gli ha fatto notare un giornalista de ‘Il Corriere della sera’, che ha realizzato un servizio in cui mostra il politico presenziare alla cerimonia di consegna dei premi Kinéo, ignorando totalmente le norme di sicurezza anti-Covid. Sabato sera Vittorio Sgarbi nella bellissima location della dimora cinquecentesca dei Dogi Morosini a Ca’ Sagredo, ha provocato come al suo solito, fregandosene volutamente degli accorgimenti per prevenire la diffusione ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no' - paoloma07276808 : I murales sono l'unica vera forma d'arte moderna. L'ha detto Vittorio Sgarbi. Probabilmente ha ragione! - PatriziaV8 : RT @CalaminiciM: “ se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid . Mi auguro di no” Vittorio Sgarbi Trentacinque m… - MarcoDugan : RT @CalaminiciM: “ se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid . Mi auguro di no” Vittorio Sgarbi Trentacinque m… - LelloChiarello : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Ora che si è ammalato Berlusconi Sgarbi ammette l'esistenza del Covid, questa è la dimostrazione che de… -