Un eurogol di Barella regala all`Italia la vittoria sull’Olanda (Di lunedì 7 settembre 2020) Tre giorni dopo il pareggio con la Bosnia Erzegovina nella gara di esordio della Nations League, l`Italia coglie al volo l`occasione di riscatto conquistando una meritata vittoria (1-0) ad Amsterdam, in casa dei Paesi Bassi. La firma allo scadere del primo tempo Nicolò Barella con un eurogol, uno strepitoso colpo di testa, ma è il successo di tutto il gruppo, di un`Italia ritrovata, bella come l`avevamo lasciata a novembre scorso quando si parlava di un sogno europeo. Un`Italia concreta che si porta in testa al girone confermando le ambizioni e i progetti del cittì Roberto Mancini.LA PARTITA - Sette le novità rispetto alla partita di venerdì scorso a Firenze con la Bosnia: l`esordio di Locatelli dal primo minuto, l`inserimento di D`Ambrosio e Spinazzola in difesa, il ritorno di Chiellini al centro in ... Leggi su ilfogliettone

