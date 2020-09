The Elder Scrolls 6 renderà omaggio ad un giocatore scomparso prematuramente (Di lunedì 7 settembre 2020) "Rinuncerei letteralmente a qualsiasi cosa pur di entrare a fare parte di Skyrim". Questa è l'ultima frase pubblicata su Facebook da Colton "Colt" Meredith prima della sua prematura morte avvenuta all'inizio di quest'anno. La scorsa settimana la sua compagna ha voluto onorare la sua memoria iniziando una campagna sui social media per realizzare il suo desiderio.Per fare ciò inizialmente ha creato il personaggio di Colt su Skyrim, taggando in seguito Bethesda su Twitter e scrivendo: "Se mai aveste bisogno di un design per un NPC, so che avrebbe significato il mondo per lui". Bethesda in poco tempo ha contattato la compagna, non facendo promesse, ma affermando che la compagnia cercherà di includerlo in qualche modo."Vorremmo vedere cosa possiamo fare per portarlo all'interno di The Elder Scrolls 6", ha detto lo studio tramite ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #TheElderScrolls6 renderà omaggio ad un giocatore prematuramente scomparso. - Angel_jara1968 : RT @angelicadisogno: - musiquelcom : RT @angelicadisogno: - mirianagrassi1 : RT @angelicadisogno: - joannefisher63 : RT @angelicadisogno: -

Ultime Notizie dalla rete : The Elder The Elder Scrolls 6: Bethesda omaggerà un fan deceduto dedicandogli un PNG Everyeye Videogiochi The Elder Scrolls 6: Bethesda includerà nel gioco un fan di Skyrim morto prematuramente 8

Bethesda includerà in The Elder Scrolls 6 un fan di Skyrim morto prematuramente, dopo una lunga campagna di sensibilizzazione condotta dalla sua compagna. Bethesda si è convinta e includerà in The Eld ...

DOOM e Skyrim sono giocabili anche sui test di gravidanza

Se c’è una cosa a cui abbiamo assistito in queste ultime generazioni videoludiche, è stato l’arrivo di The Elder Scroll V Skyrim e il primo leggendario DOOM su praticamente ogni genere di console o pi ...

Bethesda includerà in The Elder Scrolls 6 un fan di Skyrim morto prematuramente, dopo una lunga campagna di sensibilizzazione condotta dalla sua compagna. Bethesda si è convinta e includerà in The Eld ...Se c’è una cosa a cui abbiamo assistito in queste ultime generazioni videoludiche, è stato l’arrivo di The Elder Scroll V Skyrim e il primo leggendario DOOM su praticamente ogni genere di console o pi ...