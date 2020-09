The Boys 2: quando la stagione completa sarà disponibile su Amazon Prime Video? (Di lunedì 7 settembre 2020) Amazon svela la tempistica con cui pubblicherà gli episodi della seconda stagione di The Boys, in arrivo inoltre un corto spinoff dedicato al personaggio di Billy Butcher. Da venerdì 4 settembre i primi tre episodi di The Boys 2 sono disponibili su Amazon Prime Video, ma quando arriverà sulla piattaforma streaming tutta la stagione completa? A differenza della tradizionale strategia del binge-watching, per la seconda stagione di The Boys Amazon Prime Video ha deciso di centellinare l'uscita degli episodi con una strategia mista per trarre il massimo profitto dall'uscita di una delle serie più popolari della ... Leggi su movieplayer

Legacycorp : RT @Nerdmovieprod: The Boys: Ecco come è stata girata la scena della balena #AmazonPrime #PrimeVideo #TheBoys - Nerdmovieprod : The Boys: Ecco come è stata girata la scena della balena #AmazonPrime #PrimeVideo #TheBoys - Asgard_Hydra : The Boys 2, gli utenti criticano l'uscita settimanale: è review bombing! - Asgard_Hydra : The Boys 2, la serie ha scioccato tutti con un'inattesa morte. Cosa accadrà ora? - JustNerd_IT : The Boys 2: quando escono i nuovi episodi? - Leggi l'articolo completo su: -